Governo Trump investiga mais de 50 universidades por programas de diversidade

Departamento de Educação dos EUA alega supostas práticas discriminatórias contra estudantes brancos e asiático-americanos, além de ameaçar corte de verba para financiamento das instituições

EFE/EPA/SHAWN THEW Departamento de Educação dos EUA sinalizou a possibilidade de cortar financiamentos para universidades renomadas



Nesta sexta-feira (14), o governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, deu início a investigações que envolvem mais de 50 instituições de ensino superior. As alegações giram em torno de práticas discriminatórias em programas de diversidade, que estariam prejudicando estudantes brancos e asiático-americanos.

O Departamento de Educação dos EUA sinalizou a possibilidade de cortar financiamentos para universidades renomadas, como Yale e Columbia, aumentando a pressão sobre essas instituições.

A secretária de Educação, Linda McMahon, enfatizou que a avaliação dos alunos deve ser baseada em seu desempenho acadêmico, e não em sua etnia. “Não cederemos neste compromisso”, concluiu.

A maioria das investigações se concentra nas parcerias entre as universidades e o Projeto PhD, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar estudantes de grupos sub-representados na obtenção de diplomas em Gestão.

Representantes do Departamento de Educação dos Estados Unidos acusaram o Projeto PhD de restringir a elegibilidade dos estudantes com base em ‘discriminação racial’ e alegaram que as universidades que firmam parcerias com a organização estão ‘engajadas em práticas de exclusão racial em seus programas de pós-graduação’.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre as 45 faculdades que serão investigadas por ligações ao Projeto PhD incluem-se universidades públicas quanto privada. São elas: a Arizona State, a Ohio State e a Rutgers, a Yale, a Cornell, a Duke e o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira