Governo Trump processa Los Angeles por políticas de proteção aos imigrantes

A cidade da Califórnia se tornou o epicentro da batalha contra a política anti-imigração do presidente Trump, que chegou ao poder prometendo deportar milhões de imigrantes

CARLOS BARRIA / POOL / AFP A tensão aumentou assim que Trump passou por cima do governador da Califórni e tentou a presença de milhares de efetivos na Guarda Nacional



O Departamento de Justiça qualificou-se como “ilegais” nas políticas de Los Angeles, declarou por suas autoridades democratas como “cidade-santuário” para imigrantes, e afirmou que as mesmas “interferem com a aplicação das leis de imigração do governo federal”. “As políticas de (cidade) santuários foram causa de violência, caos e ataques às forças de ordem que os americanos viram recentemente em Los Angeles”, disse a procuradora-geral Pamela Bondi em um comunicado.

A ação, apresentada em um tribunal da Califórnia, nomeia diretamente a prefeita de Los Angeles, a democrata Karen Bass, assim como a presidente do Conselho Municipal, Marqueece Harris-Dawson, e o corpo legislativo em atividade. Embora a cidade já fosse considerada uma cidade-santuário para imigrantes, o Conselho Municipal oficializou a definição com uma ordenação aprovada em novembro do ano passado, logo após a eleição de Trump para a presidência.

A ação legal buscou limitar a cooperação das autoridades locais com as leis federais na aplicação das leis migratórias de Trump. Los Angeles, onde mais de um terço da população é imigrante, se tornou o epicentro da batalha contra a política anti-imigração do presidente Trump, que chegou ao poder prometendo deportar milhões de imigrantes.

O aumento das batidas em locais de trabalho no começo do mês desencadeou uma onda de protestos no centro da cidade. A tensão aumentou nas ruas assim que Trump passou por cima do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e tentou a presença de milhares de efetivos na Guarda Nacional e de 700 fuzileiros navais.

