Governo ucraniano envia 45 ônibus para evacuação de civis em Mariupol

Movimento acontece após a Rússia anunciar ‘regime de silêncio’ para esta quinta-feira, 31, com cessar-fogo para a retirada segura dos moradores

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY A estimativa é que 160 mil pessoas estejam na área cerca de Mariupol; a cidade está sitiada desde 1º de março.



O governo da Ucrânia enviou nesta quinta-feira, 31, 45 ônibus para a retirada de civis de Mariupol, cidade portuária no Sul do país. A decisão acontece após Moscou anunciar um período de trégua nos ataques para a evacuação dos moradores, informou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk. “Fomos informados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha que a Rússia está disposta a abrir o acesso aos comboios humanitários de Mariupol até Zaporizhizha”, disse Vereshchuk, confirmando o envio dos transportes. “Vamos fazer todo o possível para os ônibus entrem em Mariupol e retirem os que permanecem na cidade”, completou a vice-primeira-ministra. Até o momento, 17 ônibus já saíram de Zaporizhzhia com destino a Mariupol e outros 28 aguardam permissão das tropas russas. Atualmente, a cidade está cercada sob intensos bombardeios das tropas russas e os moradores só conseguem deixar o município com seus próprios veículos.

A estimativa é que 160 mil pessoas estejam na área cerca de Mariupol. A cidade está sitiada desde 1º de março. O “regime de silêncio” foi anunciado pelo Ministério da Defesa da Rússia nesta quarta-feira, 30. Segundo a pasta, esta medida deve facilitar a abertura de um corredor humanitário para a cidade ucraniana de Zaporizhzhia. “Para que esta operação humanitária tenha sucesso, propomos realizá-la com a participação direta de representantes do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha”, acrescentou o ministério no comunicado.