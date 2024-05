Governos estrangeiros reagem com cautela à condenação de Trump nos EUA

Trump foi considerado culpado nas 34 acusações; caso ele não seja preso, ainda poderá concorrer as eleições

A condenação de Donald Trump em 34 acusações criminais em um tribunal de Nova York repercutiu em todo o mundo, destacando a importância dos Estados Unidos para a comunidade global. A incerteza sobre a possibilidade de Trump concorrer novamente à presidência e o impacto dos veredictos em seu apoio político são temas de debate tanto nos EUA quanto no exterior. Os observadores estrangeiros questionam se uma eventual reeleição de Trump poderia resultar em um comportamento ainda mais imprevisível por parte do ex-presidente. As condenações em Manhattan ocorrem em um momento em que a influência americana é crucial em diversas crises internacionais, como o conflito na Ucrânia e as relações com a Rússia. Líderes mundiais estão atentos às repercussões do veredicto de Trump, mas muitos governos estrangeiros preferem adotar uma postura neutra em relação aos assuntos judiciais de outros países. A relação entre os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, é considerada uma das alianças bilaterais mais importantes do mundo, independentemente do resultado das eleições presidenciais americanas.

A tensão geopolítica entre os EUA e a China continua sendo uma questão central na Ásia. A região demonstra preocupação com a atenção dada pelos presidentes americanos a outras crises globais, como as da Europa e do Oriente Médio, em detrimento das questões asiáticas. A afinidade de Trump com líderes controversos também gerou tensões com parceiros americanos na Ásia, já que o país se sente ignorado pelos presidentes dos EUA, visto as crises na Europa e no Oriente Médio que monopolizaram a atenção de Joe Biden. Entretanto, o mesmo sentimento também ecoou na época de Trump, e para as parcerias americanas na Ásia, agravado pela afinidade entre os líderes da Rússia e Coreia do Norte.

Já na Europa, os líderes se veem apreensivos com o resultado do julgamento, visto que precisam dos EUA para sua defesa e agora estão aflitos com a relação entre Washington e com a retirada do apoio dos Estados Unidos para o reforço da defesa contra a Rússia.

