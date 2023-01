Greta Thunberg é presa na Alemanha durante protestos contra a demolição de uma vila

Ativista foi presa junto com outros manifestantes na mina de carvão a céu aberto de Garzweiler 2

Christine OLSSON / TT News Agency / AFP Ativista sueca foi presa durante protesto na Alemanha



A ativista Greta Thunberg foi presa na Alemanha nesta terça-feira, 17, durante um protesto contra a demolição de uma vila. O local fica próximo da cidade de Luetzerath. De acordo com informações da polícia, Thunberg foi presa enquanto se manifestava na mina de carvão a céu aberto de Garzweiler 2, a cerca de 9 quilômetros de Luetzerath. Ela estava sentada perto da borda da mina junto com outro manifestantes, que também foram presos. Segundo relato de uma testemunha à Agência Reuters, ela foi avistada sozinha em ônibus da polícia após ter sido detida. A vila está sendo derrubada por conta de obras de expansão de uma mina de carvão mineral a céu aberto. Para ativitas climáticos, vilas próximas do local não deveriam ser derrubadas. Eles argumentam que a queima do carvão provoca emissão de gases de efeito estufa, trazendo prejuízos ao meio ambiente. Segundo eles, o carvão sob elas deveria ser deixado no solo. Segundo informações da polícia, os ativistas detidos seriam levados para uma verificação de identidade. Ainda segundo a polícia, ela foi carregada pelos policiais para fora de uma região considerada perigosa e um manifestante chegou a saltar para dentro da mina. Não há informações se o ativista ficou ferido, nem sobre o que deve acontecer com Thunberg.

*Matéria em atualização