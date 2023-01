Presidente do Vietnã renuncia em meio à campanha anticorrupção

Decisões como essa são incomuns no país onde o regime comunista costuma preparar, cuidadosamente, as mudanças políticas; agência estatal VNA informou que Nguyen Xuan Phuc se aposentou

NHAC NGUYEN / AFP Nguyen Xuan Phuc deixou o cargo e renunciou



Em um ato incomum no Vietnã, o presidente Nguyen Xuan Phuc renunciou ao cargo nesta terça-feira, 17, informou a agência de notícias estatal VNA, acrescentando que ele se aposentou após a decisão. O anúncio se dá na sequência da demissão de dois vice-primeiros-ministros, em janeiro, no âmbito de uma ofensiva anticorrupção que levou à detenção de dezenas de autoridades. Segundo a agência, Phuc “assumiu suas responsabilidades políticas como dirigente depois que vários funcionários de alto escalão, incluindo dois vice-primeiros-ministros e três ministros, cometeram violações e infrações que tiveram graves consequências”. Uma renúncia tão repentina é incomum no Vietnã, onde o regime comunista costuma preparar, cuidadosamente, as mudanças políticas, com o objetivo de dar uma aparência de estabilidade. Nguyen Xuan Phuc era presidente do Vietnã desde 2021. Antes disso, foi primeiro-ministro, cargo que assumiu em 2016.