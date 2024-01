Grupo apoiado pelo Irã ‘suspende’ operações militares contra tropas americanas no Iraque

Brigadas do Hezbollah decidiram cessar ataques contra soldados americanos no país

WAEL HAMZEH/EFE/EPA A decisão foi tomada após o governo dos Estados Unidos ter prometido uma resposta ao ataque com drone que resultou na morte de três soldados na Jordânia



As Brigadas do Hezbollah, grupo armardo pró-Irã, anunciaram nesta terça-feira, 30, a suspensão de suas operações militares contra tropas americanas no Iraque. A decisão foi tomada após o governo dos Estados Unidos ter prometido uma resposta ao ataque com drone que resultou na morte de três soldados na Jordânia. O grupo afirmou que a medida tem como objetivo evitar problemas para o governo iraquiano. Até então, as Brigadas vinham realizando ataques contra as forças de ocupação americanas no Iraque e esta decisão representa uma tentativa de evitar mais confrontos diretos com os EUA. As Brigadas do Hezbollah são consideradas um dos grupos armados mais influentes e poderosos no Iraque e são apoiados pelo Irã. Os EUA enxergam eles como uma ameaça à estabilidade da região.

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA