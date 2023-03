Grupo suíço faz oferta para comprar o Credit Suisse por US$ 1 bilhão, aponta jornal

Veículos especializados dizem que reuniões extraordinárias entre representantes de entidades e o governo da Suíça irão selar o destino do banco

Fabrice COFFRINI / AFP Transação está sendo analisada pelo governo federal na capital suíça, Berna, após reuniões de emergência na quinta e no sábado



O grupo UBS Group AG, considerado um dos principais bancos da Suíça, disse estar disposto a comprar o concorrente Credit Suisse pelo valor de US$ 1 bilhão. O total corresponde a uma pequena fração do valor total do banco. A informação foi divulgada em um momento crucial para concluir a operação na tentativa de evitar uma onda de pânico nos mercados nesta segunda-feira, 20. A transação está sendo analisada pelo governo federal na capital suíça, Berna, após reuniões de emergência na quinta e no sábado. A informação foi divulgada pelo Financial Times e, segundo o veículo Blick, uma reunião extraordinária entre o governo e representantes das entidades irá selar o destino do Cred Suisse. Normalmente, a fusão dos bancos levaria meses, mas, devido à grande pressão do mercado, o negócio deverá ser fechado em poucos dias. O Credit Suisse é um dos 30 maiores bancos do mundo, mas registrou uma queda recorde na quarta-feira, 15, vendo seu valor de mercado cair aproximadamente US$ 7,58 bilhões. A queda abalou o mercado financeiro, que já dava sinais de nervosismo com a crise nos bancos dos Estados Unidos. O mercado suíço abre as 5h (horário de Brasília) e a expectativa é de que, até lá, uma solução tenha sido encontrada pelas autoridades.

*Com informações da AFP