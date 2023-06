Guardas desmaiam em ensaio de desfilie militar do aniversário do Rei Charles III

Soldados precisam usar túnicas de lã e chapéu nessas celebrações e, atualmente, o calor bate na casa dos 30º

Ao menos três guardas desmaiaram no sábado, 10, durante o ensaio para um desfilie militar em homenagem ao rei Chalres III. Em vídeo compartilhados nas redes sociais é possível ver o homem caído com um instrumento musical. Outras pessoas aparecem correndo para ajudá-lo a levantar e quando conseguem é retirado por uma equipe médica. O homem do vídeo não foi o único que caiu, também houve mais dois que não aguentaram. Nesses eventos, eles precisam usar túnicas de lã e chapéu e, atualmente, o calor bate na casa do 30º. O ensaio a qual o homem ensaiava é um desfile em homenagem ao aniversário do rei Charles 3º, que ocorre no próximo sábado. O herdeiro do torno, príncipe William, agradeceu o esforço dos profissionais nas redes sociais. “Um grande obrigado a cada militar que participou da Revista do Coronel nesta manhã de calor. Condições difíceis, mas todos vocês fizeram um trabalho muito bom. Obrigado. C, disse