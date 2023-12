Guerra entre Israel e Hamas cancela celebrações de Natal em Belém

Turismo é responsável por cerca de 70% da receita da cidade e foi diretamente afetado; conflito já dura um pouco mais de dois meses

Hazem Bader/AFP Belém cancela as celebrações de Natal devido ao conflito entre Israel e Hamas



As celebrações de Natal em Belém , cidade considera o berço de Jesus Cristo, foram canceladas devido à guerra entre Israel e Hamas. A Praça da Manjedoura, que costuma ser decorada com luzes e uma árvore de Natal, está vazia. Essa decisão de cancelar as festividades tem impacto direto na economia local, uma vez que o turismo é responsável por cerca de 70% da receita da cidade. Como resultado, muitos hotéis tiveram que fechar suas portas e as lojas de presentes estão com poucos visitantes. Em vez da tradicional marcha musical, os jovens escoteiros permaneceram em silêncio, segurando bandeiras, enquanto os estudantes desfraldaram uma enorme bandeira palestina. A guerra já resultou na morte de mais de 20 mil palestinos e deixou mais de 50 mil feridos, principalmente durante a ofensiva israelense em Gaza. Além disso, a vida na Cisjordânia também foi afetada, com dificuldades de acesso a Belém e outras cidades palestinas. O conflito começou no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel de surpresa. O grupo assumiu a autoria do ataque.