Onda de frio atinge a China e causa crise no fornecimento de aquecimento

Pequim registrou o recorde de horas de temperaturas abaixo de zero para o mês de dezembro

Pequim, a capital da China, registrou um recorde de horas de temperaturas abaixo de zero para o mês de dezembro. Uma onda de frio varreu partes do país e trouxe nevascas, resultando em um frio recorde nas regiões norte e nordeste da China. Algumas áreas no nordeste chegaram a atingir -40º Celsius, devido ao ar frio vindo do Ártico. O observatório meteorológico em Pequim registrou mais de 300 horas de temperaturas abaixo de zero desde o dia 11 de dezembro, o maior número para este mês desde que os registros começaram em 1951. A capital também enfrentou nove dias consecutivos de temperaturas abaixo de -10°C nesse período.

A cidade de Jiaozuo, na província central chinesa de Henan, está enfrentando uma crise de fornecimento de aquecimento. A empresa JiaoZuo WanFang Aluminium Manufacturing, uma das principais fornecedoras da cidade, teve suas caldeiras de aquecimento quebradas, deixando algumas áreas com necessidade urgente de mais abastecimento. A empresa está trabalhando para consertar o defeito e espera retomar o fornecimento em 26 de dezembro. Durante esse período, o fornecimento de aquecimento será suspenso para a maioria das empresas, exceto para prestadores de serviços essenciais, como hospitais e centros de idosos. No entanto, alguns complexos residenciais ainda serão afetados durante a manutenção dos equipamentos.

Além de Jiaozuo, outras duas cidades de Henan, Puyang e Pingdingshan, também suspenderam o fornecimento de aquecimento a departamentos governamentais e instituições administrativas para priorizar o uso residencial, devido ao clima extremamente frio. No entanto, espera-se que uma massa de ar quente se desloque do norte ao sul do país, elevando as temperaturas a partir do fim de semana. A autoridade meteorológica do país informou que, a partir das 14h deste domingo, as temperaturas em muitas áreas no centro e leste da China subiram mais de 10°C.