Guerra na Ucrânia mata pelo menos 1.932 civis e deixa 2.589 feridos, afirma ONU

De acordo com a Organização, número pode ser ainda mais alarmante devido à subnotificação de casos

Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas



A guerra da Rússia na Ucrânia já deixou pelo menos 1.932 mortos e 2.589 feridos entre civis, informa o Escritório do Alto Comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos (ACNUDH). Os números foram computados do início do conflito, em 24 de fevereiro até 12 de abril. Entretanto, a instituição aposta em números mais alarmantes devido à subnotificação. “O ACNUDH acredita que os números reais são consideravelmente maiores, pois o recebimento de informações de alguns locais onde ocorreram intensas hostilidades foi adiado e muitos relatórios ainda aguardam confirmação”, afirmou a ONU no documento.

Ainda segundo a Organização, “A maioria das baixas civis registradas foi causada pelo uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo bombardeios de artilharia pesada e múltiplos sistemas de lançamento de foguetes, mísseis e ataques aéreos”, disse a ONU. Entre os mortos estão cerca de 485 homens, cerca de 313 mulheres, cerca de 54 meninos e 31 meninas morreram, enquanto o sexo de 72 crianças e 977 adultos ainda não foi determinado. Já entre os feridos, foram identificados 52 meninas e 52 meninos, além de 146 crianças cujo sexo ainda não foi determinado.