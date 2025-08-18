Jovem Pan > Notícias > Mundo > Haddad diz que avaliação de quem vê Lula mais vocal com Brics do que com UE é ‘seletiva’

Haddad diz que avaliação de quem vê Lula mais vocal com Brics do que com UE é ‘seletiva’

Ministro citou como exemplo que o presidente conversa quase trimestralmente com Emmanuel Macron ‘porque ele sabe que a maior entrada ao acordo entre Mercosul e União Europeia é a França’

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 14h04
Diogo Zacarias/MF Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: Diogo Zacarias/MF Haddad reforçou que desde o início do mandato, Lula disse "com todas as letras" que buscaria acordos com a União Europeia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser “seletiva” a avaliação de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seria “mais vocal” em negociações com os Brics do que com outros blocos, como a União Europeia. “O presidente Lula realmente é muito vocal em relação aos Brics, porque o principal destino das nossas exportações hoje são os Brics. Mas o presidente Lula faz tanta questão em relação aos Brics quanto faz em relação à União Europeia”, disse Haddad.

O ministro citou ainda como exemplo que Lula conversa quase trimestralmente com o presidente da França Emmanuel Macron. “Porque ele sabe que a maior entrada ao acordo entre Mercosul e União Europeia é a França”, mencionou Haddad, reforçando que, desde o início do mandato, Lula disse “com todas as letras” que buscaria acordos com a União Europeia, mas também com países do Brics.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Comentários

