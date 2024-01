Hamas admite erros durante ataque em outubro que levou a mortes de civis

Grupo afirma reconhecer equívocos ocorridos no início da guerra

AFP O Hamas se comprometeu a investigar o ocorrido e tomar medidas para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro



O grupo Hamas admitiu que uma série de erros ocorreu durante o ataque ocorrido em 7 de outubro, data que marca o início do conflito com Israel, atribuindo-os ao caos que se instalou na região naquele momento. A declaração foi feita pelo porta-voz do grupo, que reconheceu a responsabilidade pelos equívocos cometidos durante a ação. Segundo ele, a falta de coordenação e a confusão generalizada contribuíram para os resultados negativos do ataque. Além disso, em um documento de 16 páginas, em inglês e árabe, o grupo afirmou que o começo da guerra foi um “passo necessário”. O Hamas se comprometeu a investigar o ocorrido e tomar medidas para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro.

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA