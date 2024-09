Hamas assume responsabilidade pelos ataques com carros-bomba do último sábado

O Exército detalhou que o agressor também atirou contra os agentes e que a colisão dos dois veículos detonou um explosivo dentro do carro, ferindo levemente o guarda

O braço armado do grupo terrorista islâmico Hamas, as Brigadas Al-Qassam, assumiu nesta segunda-feira (2) a responsabilidade pelos dois ataques com carros-bomba que deixaram três guardas israelenses levemente feridos, no último sábado (31), em uma área de assentamentos ilegais perto da cidade palestina de Hebron. “As Brigadas dos Mártires Izz al Din al Qassam declaram sua total responsabilidade pelas duas operações de ataque de ‘Gush Etzion’ e ‘Karmei Tzur’ perto da cidade de Hebron”, afirmou hoje o grupo em um comunicado via Telegram. No texto, eles também se despedem “com os maiores sinais de orgulho” dos dois agressores, mortos a tiros pelo Exército israelense naquele mesmo dia.

No último sábado, um homem armado conduziu seu veículo até ao assentamento Karmei Tzur, onde foi atropelado por um guarda de segurança comunitário que abriu fogo mortalmente. O Exército detalhou que o agressor também atirou contra os agentes e que a colisão dos dois veículos detonou um explosivo dentro do carro, ferindo levemente o guarda. Minutos antes do tiroteio em Karmei Tzur, outro veículo explodiu em um posto de combustível no cruzamento de Gush Etzion, a cerca de oito quilômetros de distância. Segundo o Exército, um suspeito tentou atacar os soldados na área e foi morto a tiros. “Uma investigação inicial indica que o incidente foi uma tentativa de ataque com carro-bomba por um terrorista”, detalhou então um comunicado militar.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte