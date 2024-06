Hamas celebra aprovação na ONU do plano de cessar-fogo: ‘Estamos dispostos a cooperar’

Conselho de Segurança aprovou por 14 votos a favor e uma abstenção, da Rússia, a resolução apresentada pelos Estados Unidos

O Hamas reagiu com positividade a aprovação do Conselho de Segurança da ONU que apoio o plano apresentado pelos Estados Unidos que prevê uma trégua dividida em três etapas. O movimento “celebra a resolução do Conselho de Segurança (…) e deseja reafirmar sua disposição em cooperar com os irmãos mediadores para estabelecer negociações indiretas sobre a aplicação destes princípios”, indicou o Hamas em um comunicado, em referência às suas exigências, que incluem uma trégua permanente e a retirada das tropas israelenses do território palestino. O Conselho de Segurança se reuniu nesta segunda-feira (10) e aprovou, com 14 votos a favor e uma abstenção, da Rússia, o projeto que tinha sido apresentado em 31 de maio pelo presidente Joe Biden. O texto insta Israel e o movimento islamista Hamas a “implementar plenamente seus termos, sem demora e sem condições”. De acordo com o documento, o projeto já tinha o “aceito” dos israelenses só precisava do aval do Hamas.

Conforme mostrou a Jovem Pan, o projeto de Biden é dividido em três partes:

Fase um: cessar-fogo total e completo de seis semanas, com a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas da Faixa de Gaza, libertação dos reféns e aumento da ajuda humanitária.

cessar-fogo total e completo de seis semanas, com a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas da Faixa de Gaza, libertação dos reféns e aumento da ajuda humanitária. Fase dois: prorrogação da trégua por mais seis semanas, com retirada total de Israel da Faixa de Gaza e libertação dos reféns restantes.

da trégua por mais seis semanas, com retirada total de Israel da Faixa de Gaza e libertação dos reféns restantes. Fase três: possibilidade de implantação de um plano de reconstrução e estabilização da Faixa de Gaza, apoiado pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional.

