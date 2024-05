Hamas considera ‘positiva’ nova proposta de trégua em Gaza 

Acordo inclui a retirada de suas tropas do território palestino por seis semanas e a libertação de todos os reféns

AFP Crianças ficam ao lado de abrigos improvisados ​​destruídos perto dos escombros de uma mesquita destruída em ataques israelenses em Deir El-Balah, no centro de Gaza, em 2 de março de 2024, enquanto as batalhas continuam entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.



O movimento islamista palestino Hamas considerou nesta sexta-feira (31) que a nova proposta para um cessar-fogo em Gaza, que inclui a libertação de reféns, é “positiva”, segundo um comunicado. “O Hamas valoriza de maneira positiva o que foi incluído no discurso de hoje do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre um cessar-fogo permanente, a retirada das forças israelenses de Gaza, a reconstrução e a troca de prisioneiros”, indicou o movimento islamista palestino em um comunicado, após quase oito meses de guerra. O presidente norte-americano informou nesta sexta que a proposta israelense inclui a retirada de suas tropas do território palestino por seis semanas e a libertação de todos os reféns.

“Não podemos deixar passar este momento” para chegar a um acordo, disse Biden em um discurso na Casa Branca, no qual instou o grupo islamista palestino Hamas a “aceitar o acordo”. A guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas, que acontece desde o dia 7 de outubro, já deixou ao menos 36.284 morto no enclave palestino. Este novo número inclui pelo menos 60 mortes nas últimas 24 horas, informou o comunicado, acrescentando 82.057 feridos. A declaração de Biden vem horas depois do Exército israelense confirmar que suas tropas haviam entrado no centro de Rafah, intensificando sua guerra de quase oito meses contra o movimento palestino Hamas, apesar dos apelos internacionais para interromper a ofensiva terrestre na cidade do sul de Gaza.

*Com informações da AFP