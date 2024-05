Rede de TV na França é alvo de protesto contra entrevista de Netanyahu

Centenas de pessoas manifestaram em frente à sede da rede de TV privada francesa TF1, no subúrbio de Paris

RONEN ZVULUN/POOL/AFP Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lidera a reunião semanal de gabinete no Ministério da Defesa em Tel Aviv em janeiro



Centenas de pessoas se manifestaram na noite desta quinta-feira (30) em frente à sede da rede de TV privada francesa TF1, no subúrbio de Paris, contra a divulgação, no canal de notícias do grupo (LCI), de uma entrevista com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O premier reiterou na entrevista sua posição sobre a operação militar israelense na Faixa de Gaza e chamou de “calúnias antissemitas” que Israel tenha como alvo civis ou impedir que eles tenham acesso a alimentos. A entrevista foi divulgada em meio a uma onda de indignação internacional motivada pelo bombardeio sangrento do último domingo a um campo de deslocados em Rafah. Os manifestantes se reuniram nos arredores da torre onde ficam a TF1 e o LCI, na saída de Paris. Após o anúncio da entrevista, representantes do partido de esquerda radical A França Insubmissa – LFI e associações convocaram a manifestação.

*Com informações da AFP