Hamas diz estar disposto 'a participar imediatamente da mesa de negociações'

Hamas diz estar disposto ‘a participar imediatamente da mesa de negociações’

Antes disso, Donald Trump anunciou que havia feito uma ‘última advertência’ ao grupo terrorista sobre o retorno dos reféns israelenses mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 19h11
EFE/EPA/MOHAMMED SABRE Cidade de Gaza Hamas afirma que está disposto a retomar 'imediatamente' as negociações de cessar-fogo após receber uma nova proposta por parte dos EUA

O grupo terrorista Hamas afirmou neste domingo (7) que está disposto a retomar “imediatamente” as negociações após receber uma nova proposta por parte dos Estados Unidos. “Recebemos, através de mediadores, ideias da parte americana para se chegar a um cessar-fogo […] e o Hamas afirma estar disposto a participar imediatamente da mesa de negociações”, indicou o movimento islamista palestino em comunicado.

Antes disso, o presidente americano Donald Trump anunciou que havia feito uma “última advertência” ao Hamas sobre o retorno dos reféns israelenses mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, e assegurou que o movimento armado foi advertido sobre “as consequências em caso de recusa”.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

Comentários

