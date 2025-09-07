Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que Israel aceitou termos para acordo de paz em Gaza e dá ultimato a Hamas

Trump diz que Israel aceitou termos para acordo de paz em Gaza e dá ultimato a Hamas

Plano de cessar-fogo propõem troca de reféns e atuação ativa do presidente dos EUA, que se comprometeu a atuar ativamente pelo fim da guerra, mantendo o cessar-fogo enquanto durarem as negociações

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 16h45
  • BlueSky
EFE/ Avi Ohayon /GPO netanyahu e trump Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo (7) que Israel aceitou seus termos para um acordo de paz na região da Faixa de Gaza, e que, agora, resta o Hamas aceitar também. “Eu alertei o Hamas das consequências de não aceitarem os termos”, escreveu o republicano na Truth Social. “Todos querem os reféns em casa. Todos querem que esta guerra acabe! Este é meu último aviso ao Hamas, não haverá outro!”, afirmou Trump, em espécie de ultimato ao grupo.

Segundo informações obtidas pela Axios, a nova proposta americana enviada ao Hamas prevê a libertação dos 48 reféns ainda mantidos pelo grupo em troca de um cessar-fogo e do fim da operação israelense para ocupar a Cidade de Gaza. Em contrapartida, Israel soltaria entre 2.500 e 3.000 prisioneiros palestinos, incluindo centenas condenados à prisão perpétua por assassinato de israelenses. A Axios informou ainda que, caso o Hamas aceite a iniciativa, Trump se comprometeu a atuar ativamente pelo fim da guerra, mantendo o cessar-fogo enquanto durarem as negociações.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

De acordo com um alto funcionário israelense ouvido pela Axios, o plano também abriria caminho para negociações imediatas sobre os termos de um acordo de paz definitivo. Israel exige o desarmamento do Hamas, enquanto o grupo demanda a retirada completa das Forças de Defesa de Israel (IDF) da Faixa de Gaza. O funcionário acrescentou que, se a proposta for rejeitada, a alternativa seria “muito ruim”: uma ampla operação militar israelense, diz o veículo.

Essa possibilidade acordo vem em um momento em que o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, afirmou que o país está intensificando a ofensiva na Cidade de Gaza. Em publicação no X, o premiê israelense acusou o Hamas de impedir a evacuação do local ao usar moradores como “escudos humanos” e de recorrer à violência contra civis que tentam deixar a região. Netanyahu disse que a meta é encerrar a guerra “o mais rápido possível” com a vitória definida: eliminar o Hamas, recuperar todos os reféns e garantir que Gaza “nunca mais ameace Israel”.

Segundo a Anadolu Agency, o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, ressaltou hoje que o país defende uma solução de dois Estados para o conflito e que reconhecerá o Estado da Palestina “no momento certo”, aumentando a pressão de países europeus contra Israel pelo fim do conflito. Mitsotakis ainda reafirmou que os gregos seguem reiterando críticas ao governo israelense pela condução da operação em Gaza.

Leia também

ONU fará apelo para reconstrução de áreas devastadas pelo terremoto no Afeganistão
Israel destrói mais um prédio alto na Cidade de Gaza, o terceiro em três dias

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Sarah Paula

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >