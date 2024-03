Hamas diz que refém israelense morreu por falta de alimentos e medicamentos

Dos 253 sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro, 130 permaneceram na Faixa de Gaza, 30 deles mortos

O grupo islâmico Hamas anunciou neste sábado, 23, a morte de um refúgio israelense por falta de alimentos e medicamentos, e disse que outros três estão doentes e precisam de tratamento. O refém é Yehiv Buchataf, de 34 anos, detalhado Abu Obeida, porta-voz das Brigadas al Qassam, o braço armado do Hamas, no seu canal do Telegram. “Já avisamos que os prisioneiros do inimigo estão sofrendo as mesmas condições que o nosso povo, de fome e privação, de falta de comida e medicamentos”, comentou o porta-voz. “A doença ameaça agora a vida de alguns deles”, acrescentou.

O anúncio de Abu Obeida é acompanhado por um vídeo de propaganda que mostra uma montagem do rosto de Buchataf em um caixão. “Embora tenha sobrevivido aos ataques do Exército de ocupação, não escapou à falta de alimentos e de medicamentos. O tempo está se esgotando e o governo de vocês está mentindo”, é a mensagem escrita no vídeo, em hebraico, árabe e inglês.

Dos 253 sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro, 130 permaneceram na Faixa de Gaza, 30 deles mortos – mais de 70 confirmados segundo o Hamas -, enquanto quatro são reféns há anos, dois deles mortos. Desde o início da guerra, Israel e o Hamas chegaram a um acordo de trégua de uma semana, no final de novembro, que resultou na libertação de 105 reféns em troca de 240 prisioneiros palestinos.

