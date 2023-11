Hamas libertará 11 reféns nesta segunda em troca de 33 prisioneiros palestinos, diz Egito

Egípcios não forneceram mais detalhes sobre o ‘status deste processo’, mas ressaltou que, até o momento, a troca, com exceção de sábado, ocorreu dentro do prazo

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Uma foto tirada em 21 de novembro de 2023 no novo prédio da Biblioteca Nacional de Israel em Jerusalém



Apesar do atraso na libertação de reféns, mais 11 pessoas vão ser libertas nesta segunda-feira, 27, informou o Egito. “Hoje é esperada a troca de 11 reféns israelenses na Faixa de Gaza e estão em andamento negociações para libertar 33 palestinos do lado de Israel”, disse Rashwan em um comunicado no qual não ofereceu mais detalhes sobre o status deste processo. Até o momento, a troca de reféns por prisioneiros palestinos ocorreu dentro do prazo, com exceção de um tenso atraso no sábado, depois que o Hamas reclamou sobre um suposto descumprimento do acordo por parte de Israel. Em três dias, o Hamas entregou 39 reféns israelenses para a Cruz Vermelha como parte do acordo com o governo de Netanyahu, além de outros 19 não incluídos no pacto, entre eles 17 tailandeses, um filipino e um russo-israelense. Por sua vez, Israel libertou 117 mulheres e crianças palestinas em cumprimento do acordo, que previa a libertação de 50 reféns israelenses no total em troca de 150 prisioneiros palestinos durante os quatro dias desta trégua, que expira nas próximas horas.

Com a mediação de Catar, Egito e Estados Unidos, o pacto, que entrou em vigor no dia 24 de novembro, foi prorrogado nesta segunda por mais dois dias. Com isso, serão libertados um total de 20 israelenses e 60 palestinos. Contudo, além da troca, também haverá manutenção do cessar-fogo “em toda a Faixa de Gaza”, onde também não será permitido o voo de caças ou drones israelenses. Da mesma forma, a entrada de ajuda humanitária, médica e de combustível também continuará em todo o enclave palestino, segundo a nota, que não forneceu detalhes sobre as quantidades estabelecidas. A guerra entre Israel e Hamas, iniciada em 7 de outubro, após o grupo islâmico atacar o território israelense, já deixou 14.854 pessoas mortas na Faixa de Gaza desde o início da guerra, entre os mortos estão 6.150 menores e 4.000 mulheres, informou o movimento islamista palestino, que indicou também que foram registrados 36.000 feridos, e 1.200 mortos em Israel.