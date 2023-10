Hamas propõe soltar todos os reféns em troca da libertação de presos palestinos em Israel

A estimativa é de que mais de 230 reféns israelenses estejam em cativeiro na Faixa de Gaza

O Hamas informou que está disposto a soltar todos os reféns israelenses em troca da libertação de palestinos presos em Israel. A declaração foi feita pelo líder do grupo extremista, Tahya Sinwar, neste sábado, 28. “Estamos dispostos a acordar uma imediata troca de prisioneiros, que inclua a libertação de todos os presos palestinos em prisões israelenses por todos os presos capturados pela resistência palestina em sua incursão de 7 de outubro em Israel”, afirmou Sinwar em comunicado. A estimativa é de que mais de 230 reféns israelenses estejam em cativeiro na Faixa de Gaza. Recentemente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisou que irá avaliar “toda as opções” para recuperar os reféns. Até o momento, mais de 9 mil pessoas morreram em decorrência da guerra, sendo 7,7 mil do lado palestino, além de 1,4 mil de Israel.