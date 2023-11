Hamas quer prolongar trégua com Israel por mais quatro dias e se compromete a libertar mais uma leva de reféns

Cessar-fogo em Gaza chegou ao sexto dia nesta quarta-feira, 29; mais de 80 sequestrados foram libertados em troca de 180 presos palestinos

EFE/EPA/ABIR SULTAN A refém israelense Ada Sagi é vista em uma ambulância após sair de um helicóptero do exército israelense no Centro Médico Sheba, no bairro de Tel HaShomer, em Israel



A menos de 24 horas do fim da prorrogação da trégua entre Israel e Hamas, o grupo islâmico informou nesta quarta-feira, 29, que está disposto a estender o cessar-fogo por mais quatro dias e libertar mais reféns em troca de prisioneiros palestinos, disse uma fonte próxima ao movimento islamista, enquanto aumentam as pressões dos mediadores internacionais para conseguir um cessar-fogo duradouro no conflito. “O Hamas informou aos mediadores que deseja estender a trégua por outros quatro dias e que, durante este período, está em condições de libertar prisioneiros israelenses que tem em seu poder em conjunto com outros movimentos da resistência e outras partes, nos mesmos termos da atual trégua”, afirmou a fonte. Desde o dia 24 de novembro, Israel e Hamas vivem uma trégua, negociada com o apoio do Egito e dos Estados Unidos, possibilitou a libertação de 60 reféns israelenses – assim como de 20 tailandeses, um filipino e um russo-israelense à margem do acordo. As autoridades israelenses calculam que 240 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza durante o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, a maioria civis – o número também inclui mais de 300 militares. Em troca, 180 presos palestinos foram libertados.

Na segunda-feira, 27, último dia da pausa na guerra no Oriente Médio, que acontece desde o dia 7 de outubro, foi prorrogada por mais 48 horas, com duração até quinta-feira às 7h (2h de Brasília), para permitir a troca de 20 reféns do Hamas por 60 prisioneiros palestinos, informou o governo do Catar, principal mediador da guerra. Como cumprimento do novo acordo, na terça-feira, 28, mais 12 reféns que estavam sob poder do grupo islamista (10 israelenses e dois tailandeses) foram libertados em troca de 30 presos palestinos, incluindo um adolescente de 14 anos. A imprensa israelense informou que o governo já recebeu a lista dos reféns que serão liberados pelo Hamas nas próximas horas, mas nenhuma fonte oficial confirmou a notícia. O grupo islâmico também se comprometeu nesta terça a libertar vários reféns russos, contudo, apenas mulheres e crianças. Um dos líderes do Hamas, Musa Abu Marzuq, escreveu na rede social X que apenas um homem, o russo-israelense Ron Krivoi, foi liberado até o momento. “Hoje serão liberados muitos outros, fora do acordo de trégua e em reconhecimento pela posição do presidente (Vladimir) Putin”, escreveu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu na terça-feira “libertar todos os reféns” do Hamas, uma organização considerada terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel. “Destruiremos essa organização terrorista e nos vamos assegurar de que Gaza deixe de ser uma ameaça para o Estado de Israel”, acrescentou. O comandante do Estado-Maior, Herzi Halevi, seguiu a mesma linha e declarou: “O Exército israelense está preparado para retomar os combates. Aproveitamos os dias de pausa (…) para reforçar nossa preparação”. Nos bastidores, no entanto, os mediadores tentam prorrogar a trégua. “Nosso principal objetivo agora, e nossa esperança, é conseguir uma trégua duradoura que levará a novas negociações e, finalmente, ao fim da guerra”, declarou o porta-voz da diplomacia do Catar, Majed al Ansari. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará esta semana Israel e a Cisjordânia ocupada. Uma fonte a par das negociações informou que os diretores dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel estão em Doha, capital do Catar, para discutir a “próxima fase” do acordo.

*Com agências internacionais