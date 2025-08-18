Hamas recebe novo plano de trégua para Gaza, informa dirigente palestino

Segundo a fonte palestina que pediu anonimato, a nova proposta dos mediadores egípcios e cataris ‘é um plano de acordo para iniciar negociações sobre um cessar-fogo permanente’

Abdel Majid BZIOUAT / AFP Pessoas erguem cartazes com fotos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado, enquanto participam de um comício do Dia de Quds



Os negociadores do Hamas receberam no Cairo uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza que prevê uma trégua inicial de 60 dias e a libertação dos reféns em duas etapas, informou nesta segunda-feira um dirigente palestino. “A delegação do Hamas, liderada por Khalil al Haya no Cairo, recebeu uma nova proposta dos mediadores egípcios e cataris para um cessar-fogo”, baseada na proposta do enviado especial americano Steve Witkoff, indicou à AFP a fonte palestina que pediu anonimato.

“A proposta é um plano de acordo para iniciar negociações sobre um cessar-fogo permanente”, acrescentou. O dirigente afirmou que o grupo terrorista palestino “fará consultas internas entre sua liderança” e com os líderes de outras facções aliadas para revisar a proposta dos mediadores. Na semana passada, o Hamas anunciou que uma delegação de alto nível estava na capital do Egito para conversar com funcionários de alto escalão do governo local sobre os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza, que está em guerra com Israel há mais de 22 meses.

O Egito participa, ao lado do Catar e dos Estados Unidos, da mediação entre Israel e Hamas, que não registrou avanços significativos desde a breve trégua do início do ano. “No momento, há delegações palestinas e cataris presentes no território egípcio trabalhando para intensificar os esforços para acabar com os assassinatos sistemáticos e a fome”, afirmou nesta segunda-feira o chanceler egípcio, Badr Abdelatty, durante uma visita à passagem de Rafah, na fronteira com Gaza.

Ele também relatou a presença do primeiro-ministro do Catar, com o objetivo de “exercer máxima pressão sobre as partes” para alcançar um acordo. Na semana passada, Abdelatty destacou que seu país estava colaborando com o Catar e os Estados Unidos para negociar uma trégua de 60 dias, “com a libertação de alguns reféns e alguns detidos palestinos, assim como um fluxo de ajuda humanitária e médica para Gaza sem restrições”. As mais de duas semanas de negociações anteriores na capital do Catar, Doha, terminaram no mês passado sem avanços.

*Com informações da AFP