Hamas recusa a sugestão de Israel para estender cessar-fogo em Gaza

De acordo com o porta-voz do grupo, Hazem Qassem, não há negociações em andamento para uma segunda fase do acordo; primeira etapa da trégua encerra neste sábado, 1 de março

EFE/EPA/MOHAMMED SABER O acordo original previa que as tropas israelenses se retirassem da área a partir do 42º dia, que corresponde a este sábado



Neste sábado (1), o Hamas decidiu não aceitar a proposta de Israel para prorrogar a primeira fase do cessar-fogo em Gaza, que está prestes a terminar. Hazem Qassem, porta-voz do grupo, declarou que não existem discussões em andamento para uma nova fase de trégua, sinalizando um impasse nas negociações.

Na última quinta-feira, o Hamas entregou quatro corpos de israelenses, enquanto Israel libertou mais de 600 prisioneiros palestinos. Essas ações marcaram o encerramento da primeira fase do acordo de trégua, que foi mediado por Qatar, Egito e Estados Unidos e teve início em 19 de janeiro.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou que as forças armadas do país permanecerão no corredor Filadélfia por tempo indeterminado, desconsiderando os termos do cessar-fogo. Katz afirmou que essa decisão conta com o respaldo dos Estados Unidos, o que pode complicar ainda mais a situação.

O acordo original previa que as tropas israelenses se retirassem da área a partir do 42º dia, que corresponde a este sábado, com a conclusão total da retirada até o 50º dia, em 9 de março. Além disso, Katz disse que o Hamas estaria planejando novos ataques.

