Hamilton faz homenagem a Chadwick Boseman em conquista da pole na Bélgica

EFE/EPA/Francois Lenoir / Pool Hamilton saiu do carro e evocou o icônico gesto do personagem no filme, com os braços cruzados e os punhos cerrados



O piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton, prestou uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, que morreu na noite da sexta-feira, 28, vítima de câncer de cólon. O protagonista do filme Pantera Negra, de 43 anos, lutava contra a doença, descoberta no estágio 3, desde 2016. Após a conquista da pole no GP da Bélgica neste sábado, 29, Hamilton saiu do carro e evocou o icônico gesto do personagem no filme, com os braços cruzados e os punhos cerrados, ato que também marca a luta antirracista abraçada pelo hexacampeão, único negro entre os 20 pilotos da principal categoria do automobilismo mundial. “Acordei com a notícia triste da morte de Chadwick, o que me deixou realmente chateado. Ele era uma luz tão brilhante. Wakanda para sempre. Eu só queria sair hoje e dirigir até a perfeição”, ressaltou o piloto, que mais cedo já havia publicado a foto do ator em suas redes sociais e salientado a importância dele em sua vida.

O hexacampeão mundial conquistou a pole ao superar o companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, e bater o recorde do icônico circuito de Spa-Francorchamps com o tempo de 1min41s252, conquistado na etapa decisiva do treino. Bottas foi 0s511 mais lento que o companheiro de Mercedes e vai largar em segundo no grid. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, um dos poucos a ameaçar a hegemonia da escuderia alemã neste ano, sairá do terceiro posto pois cravou 1min41s778, 0s526 mais lento que o líder. O australiano Daniel Ricciardo obteve a melhor posição da Renault num grid em 2020 ao anotar 1min42s061 e vai largar em quarto. Em quinto ficará a Red Bull com o tailandês Alexander Albon. A largada para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, está prevista para as 10h10, horário de Brasília, deste domingo. A corrida é a sétima etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1.

*Com Estadão Conteúdo