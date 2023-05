Harry fica isolado, vê irmão ganhar destaque e volta para os EUA logo após coroação

Filho mais novo de Charles III está rompido com a família real do Reino Unido devido a uma série de críticas que ele e a mulher Meghan fizeram

Andy Rain/EFE/EP Na coroação, Harry ficou perto da princesa Beatrice, filha do príncipe Andrew, e do marido dela. Edoardo Mapelli Mozzi (à esq.)



A família real estava quase toda completa logo após o rei Charles III e a rainha consorte Camilla fazerem o tradicional aceno para os súditos na sacada do Palácio de Buckingham. Estavam ao lado do monarca o príncipe William (herdeiro do torno da Grã-Bretanha), a esposa dele, princesa Catharine, os filhos do casal (George, Charlotte e Louis), o príncipe Edward (irmão de Charles) e sua mulher, Sophie, os filhos do primeiro casamento de Camilla, além de outros parentes próximos. Uma ausência, porém, foi bastante sentida. O príncipe Harry, filho mais novo de Charles, participou da cerimônia, mas ficou longe de seus familiares e não esteve na fotografia oficial. Também não foi enquadrado na imagem real o príncipe Andrew, outro irmão do monarca, que se envolveu em escândalo sexual. Relacionado ao caso Jeffrey Epstein, ele foi inocentado da acusação de ter estuprado uma menor, mas as marcas em sua biografia permanecem até hoje.

Harry está rompido com a família real do Reino Unido devido a uma série de críticas que ele e a mulher Meghan, duquesa de Sussex, fizeram à monarquia, algumas delas em uma série da Netflix chamada “Harry e Meghan”. A ex-atriz, inclusive, nem foi à coroação do sogro. Em “O Que Sobra”, sua autobiografia, o caçula de Charles diz que apanhava do irmão e ouvia o pai questionar a própria paternidade. Também revelou que o novo rei não o abraçou quando sua mãe, a princesa Diana, morreu em acidente de automóvel em 1997. Terminada a cerimônia este sábado, 6, Harry pegou o avião e voltou para os Estados Unidos, onde mora com a mulher e os filhos. Hoje, aliás, é o aniversário de 4 anos de Archie. O casal ainda tem Lilibeth, de 1.

Enquanto Harry foi um “estranho no ninho”, seu irmão mais velho brilhou. Em diversos momentos os holofotes apontaram para William, agora o primeiro na linha de sucessão ao trono. O príncipe de Gales teve lugar de destaque na cerimônia, jurando lealdade ao pai. Quem viu a coroação também ficou encantado com os filhos do príncipe herdeiro com a princesa Catharine. George foi pajem, enquanto seus irmãos menores, Charlotte e Louis, roubaram a cena com acenos, trejeitos e cumplicidade.