Perdida, Katy Perry viraliza nas redes na procura por assento durante coroação do rei Charles III

Cantora americana juntou-se a autoridades do mundo no evento que coroou Charles como monarca; artista irá se apresentar amanhã durante homenagem real

Gareth Cattermole / POOL / AFP A cantora e compositora americana Katy Perry é retratada na Abadia de Westminster, no centro de Londres, em 6 de maio de 2023, durante as coroações do rei britânico Charles III



A cantora Katy Perry esteve na Abadia de Westminster na manhã deste sábado, 6, para participar – junto a políticos notórios e celebridades importantes – na coroação do rei Charles III. Uma cena que envolve a artista, no entanto, chamou a atenção. Perry pareceu perdida e confusa ao tomar seu assento no meio da multidão. Um dos internautas comentou que foi “a melhor reação” vista durante a cerimônia. Outro publicou: “Parecia eu tentando encontrar a minha mãe no supermercado”. Após o momento viralizar nas redes, a cantora publicou uma mensagem para tranquilizar os usuários em que fala sobre o ocorrido e entra na brincadeira: “Não se preocupem, gente, eu encontrei meu assento”. Em outro momento, internautas recuperaram um trecho da caminhada de Perry até o local, onde a artista se desequilibra no salto e quase cai. “Você foi o maior evento desta coroação”, publicou um portal de fãs da cantora. Além da presença neste sábado, Katy participará de um show localizado no gramados dos jardins do Castelo de Windsor com Andrea Bocelli, Lionel Richie e o grupo Take That.

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023