Havaí decreta estado de emergência e evacua zonas costeiras devido a possível tsunami

De acordo com o governador estadual, Josh Green, deve-se esperar que ‘haja inundações em todas as ilhas’ que ‘serão iminentes após a chegada das ondas’

Serviço Meteorológico Nacional (NOAA) dos Estados Unidos Um terremoto de magnitude 8,8 frente às costas da península russa de Kamchatka gerou alerta de tsunami no Havaí e no Alasca



O governador do Havaí, Josh Green, decretou nesta terça-feira (29) estado de emergência nesse arquipélago dos Estados Unidos devido à possível chegada de um tsunami causado pelo terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, e convocou a população a evacuar as zonas costeiras. “Assinei uma proclamação de emergência, e os Centros de Operações de Emergência do Estado e do Condado estão completamente ativados. Por favor, levem esta situação a sério”, disse Green na rede social X (ex-Twitter).

Em entrevista coletiva posterior, o governador pediu ainda que a população abandonasse as áreas costeiras e seguisse para o interior dessas ilhas vulcânicas localizadas no Oceano Pacífico. “Esta é a advertência mais grave que podem ter. Não é um aviso de vigilância. É uma advertência, o que significa que devemos evacuar as zonas costeiras imediatamente”, disse Green. “Deve-se esperar que haja inundações em todas as ilhas, e elas serão iminentes após a chegada das ondas”, acrescentou.

O primeiro impacto das ondas do tsunami deve ocorrer às 19h10, hora local (2h10 de Brasília), informou Green. “Pode-se esperar que uma onda de tsunami atinja o estado, e não afetará apenas uma praia. É muito provável que envolva as ilhas”, acrescentou. O processo de saída de moradores provocou engarrafamentos em várias ilhas, segundo vídeos divulgados em redes sociais.

O Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) emitiu nesta terça-feira um alerta de tsunami em todo o Havaí, além das Ilhas Aleutas pertencentes ao Alasca. Além disso, o órgão lançou um alerta laranja (o segundo mais alto na escala de intensidade de três cores) para toda a costa oeste dos Estados Unidos e Canadá devido ao risco de tsunamis.

