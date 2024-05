Nunes apresenta projetos de combate à fome da Prefeitura de SP para representantes da ONU em Roma

Durante a audiência, a embaixadora brasileira da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) disse ao prefeito de São Paulo que os projetos podem ser exportados para o mundo

Divulgação/MDB Nunes destacou o reconhecimento internacional que as refeições servidas nas escolas municipais diariamente têm conquistado



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou de um encontro com representantes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em Roma, na Itália, na tarde de quinta-feira (16/5). Durante a audiência, o emedebista compartilhou o que considera ser “o maior conjunto de programas de Segurança Alimentar da América Latina” colocados em prática na capital paulista, sob sua gestão. “Ao todo, são 2,6 milhões de refeições distribuídas por dia em São Paulo, fazendo da nossa cidade referência mundial no combate à fome. Ainda temos os Armazéns Solidários, que comercializam produtos a custo baixíssimo para a população mais carente. Combater a fome é prática, não apenas discurso”, enfatizou o prefeito no início dos trabalhos.

Durante a reunião, a embaixadora Carla Barroso, representante permanente do Brasil junto à FAO, não economizou elogios à gestão de Nunes, em especial quanto à merenda escolar da Prefeitura de São Paulo. Carla Barroso reiterou que a qualidade das iniciativas do governo da cidade de São Paulo no combate à fome são indiscutíveis e que os projetos têm condições de serem exportados para outras nações, via FAO.

O prefeito de São Paulo destacou, ainda, o reconhecimento internacional que as refeições servidas nas escolas municipais, diariamente, no município, têm conquistado. “Estive, meses atrás, em Buenos Aires, na Argentina, para receber o prêmio de merenda saudável. Havia cidades do mundo todo. São Paulo também estava lá. Em nossa gestão, oferecer merenda vai além das obrigações da pasta da Educação. É um dos pilares da Segurança Alimentar; do combate à fome, na prática”, enfatizou.

Durante a visita à FAO, Nunes também abordou o trabalho global que a organização faz em prol da Segurança Alimentar e sinalizou aos representantes da entidade que pode trabalhar em parceria. Na FAO, o prefeito e sua comitiva ainda foram recepcionados pela chefe de Protocolo da entidade, Paula Sini e por Rafael Rodriguez, oficial de Protocolo.

Conferência da Crise Climática

Antes da audiência na FAO, Nunes foi um dos destaques da Conferência da Crise Climática à Resiliência Climática, no Vaticano. Presente pelo segundo dia no encontro, o prefeito de São Paulo detalhou os avanços que a cidade teve na questão do Meio Ambiente e em Sustentabilidade, em seu governo. Nunes compartilhou com importantes governantes do mundo presentes no encontro as conquistas da capital paulista na ampliação de áreas verdes, no aumento do número de parques municipais, e quanto aos jardins de chuva – projeto também premiado internacionalmente: “Reitero que a cidade de São Paulo está fazendo a sua parte na preservação e na proteção do Meio Ambiente”, afirmou.

Agenda de Nunes no Vaticano

Conforme a Jovem Pan noticiou, Ricardo Nunes desembarcou em Roma na última terça-feira (14) e retornou ao Brasil ontem. No período, marcou presença na Conferência da Crise Climática à Resiliência Climática, no Vaticano, e foi recebido pelo cardeal Konrad Krajewski, durante visita ao ambulatório “Madre di Misericordia”. Em seu último dia na Europa em agenda oficial, o prefeito de São Paulo ainda foi recebido pelo Papa Francisco e participou de uma missa celebrada em memória de Bruno Covas, falecido há exatos três anos, após batalha contra o câncer. Nunes era vice-prefeito do tucano, na época.