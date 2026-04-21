Hezbollah ataca Israel a poucos dias para negociações de paz
O grupo xiita também acusou Tel-Aviv de violar a trégua de 10 dias
O grupo armado libanês Hezbollah disse que disparou foguetes e drones contra o norte de Israel nesta terça-feira (21), acusando o exército israelense de violar um cessar-fogo antes das negociações mediadas pelos Estados Unidos entre os governos de Israel e Líbano nesta semana.
O exército israelense disse anteriormente que o Hezbollah, alinhado ao Irã, havia disparado vários foguetes contra suas tropas que operavam no sul do Líbano, no que descreveu como uma “violação flagrante” do acordo de cessar-fogo. Não ficou imediatamente claro se os incidentes eram os mesmos.
Um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Hezbollah, mediado por Washington, entrou em vigor na última quinta-feira (16), mas as forças israelenses permanecem posicionadas em um cinturão de terra libanesa de 5 km a 10 km ao longo de toda a fronteira. Israel disse que pretende criar uma zona de amortecimento para proteger o norte do país dos ataques do Hezbollah, um grupo muçulmano xiita.
O Hezbollah, em sua declaração nesta terça-feira, acusou Israel de atacar civis e destruir casas, violando a trégua. Ele disse que disparou contra uma posição no norte de Israel que estava atingindo o sul do Líbano.
