Hezbollah ataca Israel com mísseis em dia intenso de combates

Forças de Defesa israelenses anunciaram ataques aéreos contra duas instalações militares do grupo xiita

EFE/EPA/ATEF SAFADI Soldado da unidade de morteiros israelense toma posição ao longo da fronteira Israel-Líbano



O Hezbollah intensificou seus ataques contra Israel nesta segunda-feira, 29, utilizando mísseis na maioria dos lançamentos, incluindo projéteis de alto calibre do tipo Burkan. O grupo informou por meio de comunicado que três dos quatro ataques com mísseis Burkan tiveram como alvo postos militares das Forças de Defesa de Israel (FDI). O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunciou no final do ano passado que estes projéteis seriam incluídos em seu arsenal operacional. O clã xiita também reivindicou a autoria de dois ataques com projéteis Falaq, de fabricação iraniana. Os projéteis de 240 mm têm um alcance de até 10 quilômetros e ogivas de 50 quilos cada, de acordo com um infográfico divulgado por Al Manar. Já as Forças de Defesa de Israel anunciaram ataques aéreos contra duas instalações militares do Hezbollah, em resposta aos ataques com projéteis.

*Com informações da EFE