Hezbollah ataca posições militares no norte de Israel após morte de um de seus membros

Segundo o exército israelense, foi eliminado um ‘terrorista importante’ da unidade de defesa aérea do grupo extremista islâmico no sul do Líbano

MAHMOUD ZAYYAT / AFP O ataque aconteceu nesta terça-feira



Mais um ataque do grupo Hezbollah, que nesta terça-feira (23), informou que atacou duas posições militares na região norte de Israel com drones, especificamente, a região costeira de Tiro, 35 quilômetros do norte da fronteira de Israel. O ataque teve como motivação a morte de um de seus membros em um bombardeio israelense no sul do Líbano horas antes. Hezbollah libanês diariamente troca tiros com Israel, isso desde o início da guerra entre Israel e o Hamas palestino na Faixa de Gaza, há mais de seis meses. O comunicado informava que os combatentes do Hezbollah “executaram um bombardeio” com drones contra duas posições miliates israelenses, na localidade do norte da cidade do Acre. O movimento xiita se intensificou nos últimos dias, visto que normalmente eles limitam-se a atacar posições fronteiriças. O Exército israelense indicou, por sua vez, que “interceptou dois alvos aéreos suspeitos na costa norte”. O Exército de Israel anunciou ter “eliminado um terrorista importante da unidade de defesa aérea do Hezbollah no sul do Líbano”, a 20 quilômetros da fronteira. O homem estava “envolvido no planejamento e execução de ataques terroristas contra Israel e nas atividades de uma unidade aérea do Hezbollah”, acrescentou. O Exército israelense também anunciou que eliminou um “terrorista importante das forças de Al Radwan”, a unidade de elite do Hezbollah.

*Com informações da AFP