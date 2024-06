Hezbollah lança 215 foguetes contra Israel em retaliação à morte de comandante

Grupo libanês prometeu intensificar os ataques ao norte de Israel em vingança pela morte de Taleb Sami Abdullah

Rabih DAHER / AFP Ondas de fumaça durante um ataque israelense na vila fronteiriça de Khiam, no sul do Líbano, em 1 de junho de 2024. Desde o início da guerra entre o grupo militante palestino Hamas e Israel em 7 de outubro, a fronteira libanesa-israelense tem testemunhado trocas de tiros quase diárias , principalmente entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do Hamas.



O grupo radical libanês Hezbollah lançou 215 foguetes contra Israel em retaliação à morte de um comandante sênior após um ataque israelense. O comandante Taleb Sami Abdullah foi morto em um ataque na terça-feira (11), desencadeando a resposta do grupo apoiado pelo Irã, que prometeu intensificar os ataques ao norte de Israel em vingança pela morte de Abdullah. “Nossa resposta após a morte de Taleb Sami Abdullah será intensificar nossas operações em severidade, força, quantidade e qualidade”, afirmou Hachem Saffieddine, um oficial do Hezbollah, durante uma cerimônia fúnebre de Taleb Sami Abdullah. “Deixe o inimigo esperar por nós no campo de batalha”, acrescentou. Os ataques do Hezbollah começaram nesta quarta-feira (12), com pelo menos 90 foguetes disparados contra diversas áreas do norte do país, incluindo cidades que ainda não haviam sido atingidas desde o início da guerra, como Tiberíades.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O gripo libanês assumiu a responsabilidade pelos ataques, visando bases israelenses. Segundo o Exército israelense, a área do Monte Meron no norte também foi afetada, assim como muitos kibutzim na região. As Forças de Defesa de Israel (FDI) não registraram nenhum ferido, mas os ataques do Hezbollah criaram diversos incêndios em Israel e 25 unidades dos bombeiros foram chamadas para apagar as chamas O conflito entre Israel e o Hezbollah teve início após a guerra entre Tel Aviv e o grupo Hamas. O apoio do Irã a grupos armados no Oriente Médio é parte de sua política externa. Em abril, Israel e Irã trocaram tiros após um ataque que matou oficiais iranianos na Síria. Teerã respondeu com um grande ataque a Israel, utilizando drones e mísseis balísticos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA