Hezbollah realiza 19 ataques simultâneos em Israel

Grupo libanês utilizou drones cheios de explosivos na ofensiva; exército israelense contra-ataca com bombas

MAHMOUD ZAYYAT / AFP Membros de Hezbollah, grupo xiita libanês



O Hezbollah, partido político do Líbano, afirmou que realizou 19 ataques ao mesmo tempo em Israel, nesta quinta-feira, 2. Em comunicado, o grupo xiita libanês afirmou que utilizou drones cheios de explosivos para atacar o rival. De acordo com a “Reuters”, há instalações militares israelenses entre os alvos. Em resposta, as Forças de Defesa de Israel informaram ter lançado uma série de bombas contra terroristas no território do Líbano. As novas batalhas acontecem na véspera do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, fazer um discurso – a primeira declaração desde essa última onda de violência e confrontos está marcada para esta sexta-feira, 3.