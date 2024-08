Hezbollah realiza ataque com drone e deixa sete feridos no norte de Israel

De acordo com a nota do grupo terrorista libanês, o atentado foi uma resposta a bombardeio israelense que matou um de seus membros em Abbe, no sul do Líbano

EFE/EPA/ATEF SAFADI O Acre está localizado a poucos quilômetros a sul de Nahariya, importantes centros populacionais da costa mediterrânica



Sete israelenses ficaram feridos, um deles em estado grave, pelo impacto de estilhaços em uma localidade próxima à cidade de Nahariya, no norte do país, após a queda de um míssil interceptador israelense que não conseguiu deter um drone do grupo terrorista xiita libanês Hezbollah que visava uma base militar na área. Segundo o serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA), os feridos, registrados na cidade árabe de Maazra, são um homem, em estado grave, e uma mulher, em estado moderado, com lesões nas extremidades inferiores, ambos na faixa dos 30 anos de idade e que foram transferidos para o hospital de Nahariya. Além disso, outras cinco pessoas foram levadas ao hospital em estado muito leve, após sofrerem danos auditivos devido à onda de choque da explosão.

“Vimos o homem inconsciente em um carro com um grave ferimento na cabeça causado por estilhaços. Uma mulher que estava totalmente consciente, com ferimentos nas extremidades inferiores, estava em um estacionamento próximo. Tratamos o homem com ventilação mecânica e medicação e o levamos em estado muito grave para o hospital”, disse um paramédico do MDA. Segundo o Exército israelense, vários drones foram identificados sobre o norte de Israel na última hora, e garantiu que um deles, ao ser interceptado, causou danos a vários civis ao sul de Nahariya. Horas depois, as forças armadas reconheceram em outro comunicado que “uma investigação inicial indica que um míssil interceptador errou o alvo e impactou o solo”.

O Hezbollah reivindicou a responsabilidade pelo lançamento do drone original e explicou em um comunicado como suas fileiras lançaram uma operação aérea com um “esquadrão” de aeronaves não tripuladas contra o quartel-general da Brigada Golani e a Unidade Iguz 621 do Exército israelense, “ao norte de Acre ocupada”. O Acre está localizado a poucos quilômetros a sul de Nahariya, importantes centros populacionais da costa mediterrânica que não foram evacuados e onde soaram sirenes hoje devido à ação lançada a partir do Líbano.

De acordo com a nota do Hezbollah, o ataque foi uma resposta a um bombardeio israelense que matou um dos seus membros ontem em Abbe, no sul do Líbano, onde o Estado judeu alegou ter atingido um “comandante” das Forças Radwan, o grupo de elite do movimento libanês. Antes deste incidente, o Exército israelense informou que sua força aérea tinha atacado uma estrutura militar do Hezbollah na área de Nabatieh, no sul do Líbano, que “foi usada por vários terroristas que operavam para realizar ataques contra o Estado de Israel”. A Agência de Notícias Libanesa confirmou quatro mortes na área de Nabatieh, presumivelmente de milicianos, mas o Hezbollah só confirmou, até agora, uma vítima.

Publicado por Marcelo Bamonte