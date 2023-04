Hipopótamo de Pablo Escobar morre atropelado em rodovia na Colômbia

De acordo com o corpo de bombeiros do município de Puerto Triunfo, o rapaz que estava no veículo saiu ileso; ministério do Meio Ambiente colombiano declarou os animais como uma espécie invasora no ano passado

Reprodução/Twitter/@mattescas Hipopótamos de Pablo Escobar são um problema para a Colômbia



Um hipopótamo do traficante Pablo Escobar morreu atropelado na noite de terça-feira, 12, informou a comandante do corpo de bombeiros do município de Puerto Triunfo (noroeste), María Magdalena Pérez., acrescentando que o animal de mais de uma tonelada ficou deitado na estrada, em uma área próxima a uma fazenda que pertenceu a Escobar, morto em dezembro de 1993 durante um tiroteio com a polícia. A frente do veículo envolvido no acidente ficou destruída. “Havia apenas um rapaz, está ileso”, disse Pérez. Escobar instalou uma pequena manada de hipopótamos em sua fazenda no fim da década de 1980. Após a morte de Escobar, os animais foram abandonados e, com o passar dos anos, povoaram a região de Magdalena Medio – uma savana quente atravessada por rios e pântanos – até se tornarem uma manada de quase 150 hipopótamos. O ministério do Meio Ambiente da Colômbia os declarou uma espécie invasora no ano passado, abrindo o caminho para uma eventual caça. Especialistas alertam que sua reprodução fora de controle representa uma ameaça para a população e a fauna locais. Isso porque eles não têm predadores naturais na América do Sul. Os animais do traficante – ele gastou US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões) na compra de quatro hipopótamos – tomaram conta de uma das principais vias navegáveis da Colômbia, o rio Magdalena. Em março, o governador do departamento de Antioquia – onde fica Puerto Triunfo – anunciou um plano para levar quase metade dos animais para santuários no México e na Índia. A operação custaria 3,5 milhões de dólares e envolve o transporte dos hipopótamos por quase 150 quilômetros, por via terrestre, até o aeroporto internacional mais próximo.