Homem acusado no atropelamento de Liverpool é indiciado no Reino Unido

O motorista que atropelou uma multidão durante o desfile da vitória do Liverpool FC na cidade de mesmo nome na segunda-feira foi indiciado com sete acusações, anunciou a polícia nesta quinta-feira (29). Paul Doyle, de 53 anos, morador de Liverpool, comparecerá ao tribunal da cidade inglesa na sexta-feira, depois de ser acusado, entre outros, de dirigir de forma imprudente e causar ferimentos graves, disse a porta-voz da polícia local, Jenny Sims, em uma coletiva de imprensa. A tragédia de segunda-feira, que chocou o Reino Unido, deixou 79 pessoas feridas, de acordo com a polícia. O britânico foi inicialmente preso por “tentativa de assassinato” e “dirigir sob efeitos de drogas”, mas a polícia não mencionou essas acusações nesta quinta-feira. Doyle, pai de três filhos, trabalha no setor de TI e é um ex-fuzileiro naval que, de acordo com suas contas nas redes sociais, participou de triatlos, escalou o Kilimanjaro e viajou para o Japão, Índia e Fiji, informou o The Times.

Sete pessoas feridas no atropelamento em massa ainda estão no hospital, segundo a polícia. Elas estão em uma “condição estável”, disse a mesma fonte no dia anterior. Os primeiros elementos da investigação indicaram que Doyle seguiu uma ambulância que abria passagem em meio à multidão. Seu veículo foi cercado por pessoas furiosas. Ele então deu marcha à ré e acelerou, atingindo pessoas dos dois lados da estrada. A polícia rapidamente descartou a hipótese de motivação terrorista. “Agora que Paul Doyle foi acusado, pedimos que o processo legal possa continuar sem qualquer especulação on-line ou em qualquer outro lugar que possa impedir a justiça”, disse Sims.

Publicado por Fernando Dias