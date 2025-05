Bortoleto faz as pazes com Antonelli após Mônaco, mas mantém crítica ao rival: ‘Manobra arriscada’

Na corrida, o brasileiro fez uma ultrapassagem sobre o adversário da Mercedes; depois o piloto da Sauber foi fechado na chegada à curva 8, pouco antes do túnel, e teve de ir reto para evitar um choque com o italiano

Gabriel Bortoleto (Sauber) e o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) deixaram para trás as rusgas do desentendimento ocorrido no GP de Mônaco. O brasileiro revelou, durante atendimento à mídia para o GP da Espanha, nesta quinta-feira (29), que os dois fizeram as pazes e conversaram sobre uma disputa que o piloto brasileiro considerou “arriscada”. “Sim, nós conversamos. Obviamente não foi a corrida mais fácil na primeira volta. Eu ainda acho que foi uma manobra arriscada. Obviamente, ele não me tocou, mas para mim é muito claro. Mas está tudo bem (entre os dois)”, informou o site Motorsport. Na sequência da conversa com os jornalistas, Bortoleto fez questão de assegurar que problemas como esse são comuns na F-1 e destacou o bom relacionamento com o italiano. “Acredito que temos respeito um pelo outro desde à época do kart. Não é a primeira vez que nos tocamos (durante treinos ou corridas). Mas agora, na Fórmula 1, tudo é transmitido”, minimizou Bortoleto.

No GP de Mônaco, o brasileiro fez uma ultrapassagem sobre o adversário da Mercedes. Depois o piloto da Sauber foi fechado por Antonelli na chegada à curva 8, pouco antes do túnel, e teve de ir reto para evitar um choque com o italiano. Ainda sobre a disputa, Bortoleto fez uma crítica aos juízes da prova. “A única coisa que fiquei frustrado no momento foi que nenhuma penalidade foi aplicada. Tinha terminado no muro por causa disso (da manobra de Antonelli) e ninguém foi punido”, comentou. Nesta sexta-feira, os pilotos vão para as pistas e o primeiro treino livre para o GP da Espanha está marcado para as 8h30 (horário de Brasília). Mais tarde, eles retornam para realizar a segunda atividade livre às 12h.

It was over too soon for Gabriel Bortoleto, into the wall on the first lap! 😬#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/v723sLve62 — Formula 1 (@F1) May 26, 2025

