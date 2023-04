Homem arma ‘falso sequestro’ para pedir namorada em casamento no Líbano; assista

Australiana estava em um carro quando homens armados com toucas ninjas a abordaram e a vendaram

Reprodução/TikTok/@tahlzyy_ Australiana foi 'sequestrada' e, em seguida, pedida em casamento no Líbano



Adam Rizk resolveu armar um “falso sequestro” para pedir a namorada Vanessa Moujalli em casamento no Líbano. O vídeo do pedido viralizou nas redes sociais. De férias no país do Oriente Médio, a australiana estava em um carro quando homens armados com toucas ninjas abordaram o veículo e a “sequestraram”. Ela foi colocada dentro de outro veículo com os olhos vendados. Ao chegar no destino final, a venda foi tirada dos olhos de Vanessa, que se deparou com o namorado, de pé à beira-mar segurando um ramo de flores. A australiana ficou emocionada ao ver toda a família ao seu redor enquanto uma música típica tocava. Em seguida, Adam tirou uma caixa de anel do bolso e se ajoelhou diante de Vanessa, que disse “sim” para o pedido de casamento. Após o susto, a australiana publicou fotos do casal no balneário de Anfeh com a legenda “um sonho que se tornou realidade”, escreveu.