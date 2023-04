Cauã Reymond ‘invade’ casa do ‘BBB 23’ e surpreende participantes: ‘Estou aqui mesmo?’

Ator foi até o confessionário e participou de uma ‘votação’ criada pelos brothers

Reprodução/Globo Cauã Reymond entra na casa do Big Brother Brasil 2023



O ator Cauã Reymond entrou na tarde desta segunda-feira, 17, no Big Brother Brasil 2023 e surpreendeu os seis participantes que ainda restam no reality show. O global esteve na casa mais vigiada do Brasil para divulgar a novela “Terra e Paixão”, da TV Globo, que começará em maio. “Eu estou sabendo que a partir do dia 25 essa casa vai estar liberada”, brincou ao chegar. Enquanto os brothers cumprimentavam Cauã e perguntavam sobre a nova novela, o ator disparou: “Gente, eu estou aqui mesmo? Quero conhecer a casa, quero conhecer tudo. O último lugar que eu quero ir é na academia”. O ator, inclusive, foi até o confessionário e participou de uma “votação” criada pelos brothers. “Eu quero votar no Tony Ramos porque ele é muito mal e também quero votar na Glória Pires porque ela é muito talentosa então é difícil contracenar com ela”, brincou mais uma vez. Cauã também aproveitou a visita para comer com os participantes.