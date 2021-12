Homem armado abre fogo e mata pelo menos duas pessoas em Moscou

Motivo do crime ainda não foi descoberto e investigação foi aberta; outras três pessoas ficaram feridas após ação de atirador no local

Dimitar DILKOFF / AFP Pelo menos duas pessoas morreram após ataque na Rússia



Um homem abriu fogo nesta terça-feira, 7, em um centro administrativo de Moscou, na Rússia, matando pelo menos duas pessoas e ferindo outras três. As informações foram divulgadas pelo prefeito da capital russa, Sergey Sobyanin, que confirmou a prisão do agressor. “Aconteceu uma tragédia. Após um tiroteio iniciado por uma pessoa não identificada, duas pessoas morreram e três ficaram feridas. O assassino foi detido”, escreveu o prefeito Serguéi Sobianin no Twitter. O centro administrativo em questão se encontra no distrito de Ryazansky, ao sudeste de Moscou. As autoridades abriram uma investigação. Nos últimos anos, os tiroteios fatais, especialmente nas escolas, estão cada vez mais frequentes. O presidente Vladimir Putin chegou a denunciar um fenômeno importado dos Estados Unidos, um efeito perverso da globalização, segundo ele.

*Com informações da AFP