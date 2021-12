Bolsonaro aceita convite de Putin para visitar a Rússia: ‘Muito honrado’

Presidente afirmou que quer aproximar relacionamento com a Rússia e que viagem abre oportunidades para o Brasil

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro disse que deve ir a Rússia em fevereiro ou março



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 2, que deve ir a Rússia entre fevereiro e março de 2022, a convite do presidente do país, Vladimir Putin. “O presidente Putin nos convidou para visitar a Rússia. O convite esta feito. Estou muito feliz, muito honrado. Isso abre janelas de oportunidades para o nosso país”, disse o mandatário durante sua live semanal. “Há um interesse da Rússia aqui no Brasil. É um grande mercado consumidor. Eles tem suas deficiências em algumas coisas, nós temos aqui também, e vamos aproximar esse relacionamento”, completou. Durante evento em Moscou nesta quarta-feira, Putin afirmou que ficará feliz em ver presidente do Brasil na Rússia. “O Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia. Trabalhamos juntos no fórum dos Brics e no G20”, declarou.