Homem atea fogo ao próprio corpo em frente a tribunal onde Trump é julgado

Ainda não está claro se o incidente teria alguma relação com o julgamento

ANGELA WEISS / AFP Autoridades policiais investigam a cena depois que um homem supostamente ateou fogo a si mesmo no parque em frente ao Tribunal Criminal de Manhattan durante o julgamento do presidente dos EUA, Donald Trump



Um homem ateou fogo ao próprio corpo, nesta sexta-feira (19), do lado de fora do tribunal de Nova York onde acontece o julgamento do ex-presidente Donald Trump. “Um homem ateou fogo em si mesmo do lado de fora da Suprema Corte. Ainda estamos reunindo detalhes no local”, disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York. O caso aconteceu enquanto era concluída a seleção do júri que decidirá o destino do magnata. Não estava claro de imediato se o incidente teria alguma relação com o julgamento de Trump, embora tenha ocorrido na rua em frente ao edifício onde o empresário estava sentado no banco dos réus, no 15º andar.

A seleção dos 12 titulares e seis suplentes que vão julgar o magnata tinha acabado de terminar quando a TV local começou a transmitir ao vivo imagens de fumaça saindo do que reportava ser uma pessoa em chamas. Ao que tudo indica, o incêndio teria ocorrido em um estacionamento em frente ao tribunal, diante do qual as autoridades montaram grades para organizar os manifestantes pró e anti Trump, e também alguns veículos de imprensa. O magnata é acusado de tentar ocultar pagamentos a uma ex-atriz pornô para comprar seu silêncio na reta final da campanha eleitoral de 2016, na qual saiu vitorioso. O republicano, o primeiro ex-presidente a se sentar no banco dos réus para um julgamento na Justiça Penal, se declarou inocente das acusações.

*Com informações da AFP