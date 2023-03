Homem atropela pedestres em aeroporto na Alemanha e é detido pela polícia

Autor do crime, de 57 anos, aparenta ser uma pessoa com pertubações mentais; ele ficou circulando pelo estacionamento e batendo em outros veículos

PATRIK STOLLARZ/AFP Homem já tinha sido expulso duas vezes do aeroporto de Colônia-Bonn por causa do seu comportamento



Um homem atropelou várias pessoas em frente a um estacionamento do aeroporto Bonn/Colônia, na Alemanha, nesta sexta-feira, 24, aparentemente de forma intencional. O condutor do veículo, de 57 anos, é uma pessoa com perturbações mentais, de acordo com informações coletadas tanto pelo jornal “Bild” como pelo canal de notícias NTV. Ele já tinha sido expulso duas vezes do aeroporto por causa do seu comportamento. Ainda de acordo com esses meios de comunicação, o número exato de feridos é desconhecido no momento. O NTV aponta, citando fontes policiais, que nenhuma das pessoas atropeladas sofreu ferimentos graves. Após o incidente, o motorista resistiu à abordagem das forças policiais e agrediu pelo menos dois agentes. Depois de ser finalmente detido pela polícia, foi internado em um hospital que irá avaliar seu estado mental. O atropelamento aconteceu por volta das 9h30 com um carro alugado. “O homem roubou o veículo, dirigiu primeiro em um carro e depois deu ré em um Audi a toda velocidade”, disse o porta-voz da polícia Christoph Gilles, que também relatou que o homem ficou circulando com o veículo no estacionamento e bateu em todos os carros que passaram pela frente do capô. Ao todo, sete veículos foram danificados.