Chinês fica 21 horas ajoelhado sob chuva para conseguir perdão de ex-namorada

Homem ficou segurando um buquê de flores em frente ao trabalho da amada, contudo, durante o tempo que esteve lá, não houve nenhum sinal dela

Reprodução/Buidu Chinês tenta retomar relacionamento com ex-namorada ficando ajoelhado 21 horas em frente ao trabalho dela



Com objetivo de voltar com a ex-namorada, um homem ficou ajoelhado segurando um buquê de flores, sob chuva, por 21 horas em frente ao local de trabalho da amada em Dazhou, na província de Sichuan, na China. Segundo no portal de notícias ‘South China Morning Post’, ele ficou nesta posição das 13h da última terça-feira, 28, (horário local) até 10h do dia seguinte. A atitude viralizou na rede social Weibo e o vídeo ultrapassou milhões de visualizações. O geste do chinês, que se recusou a deixar o lugar e não deu ouvido aos pedidos para que ele parasse com o que estava fazendo, dividiu as opiniões, mas a maioria criticou o homem e deixaram conselhos para a mulher não voltar com o relacionamento. Em entrevista à imprensa, um policial declarou que chinês queria pedir perdão a amada. “Ele disse que a namorada terminou com ele há alguns dias. Ele quer pedir perdão a ela e esperava que ela pudesse sair com ele novamente”, declarou. A mulher, contudo, não apareceu nenhuma vez pela região enquanto ele estava por lá.