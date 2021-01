Homem é preso por esfaquear pessoas no centro de Frankfurt, na Alemanha

A motivação do crime, que deixou pelo menos três vítimas em estado grave, ainda está sendo investigado pela polícia, mas testemunhas afirmam que o autor do ataque parecia estar sob efeito de drogas

EFE/EPA/PEDRO DE OLIVEIRA O ataque aconteceu na região central de Frankfurt, perto de uma estação de trem



Várias pessoas foram feridas durante um ataque com faca em uma estação de trem de Frankfurt, na Alemanha, na manhã desta terça-feira, 26. O crime aconteceu por volta das 9h do horário local, antes da polícia ser acionada e conseguir prender o suspeito. O jornal local Frankfurter Allgemeine relata que três vítimas estão em estado grave, apesar das autoridades locais afirmarem que nenhuma corre risco de vida. Informações obtidas através de testemunhas indicam que o autor do ataque aparentava estar sob o efeito de drogas, o que excluiria a possibilidade do crime ter motivações políticas e, portanto, se configurar como um ato terrorista. A polícia, no entanto, utilizou o seu perfil oficial no Twitter para reiterar que as circunstâncias da ação ainda estão sendo investigadas e que a cidade não está mais sob perigo. O número total de vítimas ainda não foi confirmado.