Homem engole R$ 56 mil ao comer por engano ovo de páscoa premiado: ‘Estava com muita fome’

Chocolate fazia parte de uma campanha de uma marca popular que distribuiu 280 produtos por todo o Reino Unido

Reprodução/TheIndependent/site/Jam Press Vid/Adz Ventures) Adam Davis se gravou comendo por engano prêmio de R$ 56 mil



Um homem no Reino Unido, identificado como Adam Davis, engoliu 10 mil euros (equivalente a R$ 56 mil reais) ao comer por engano um ovo de páscoa premiado. O britânico estava dentro da sua van quando começou a gravar a si mesmo e decidiu comer um chocolate, sem nem desconfiar que dentro dele tinha uma surpresa. “Não percebi porque não tinha um gosto diferente para mim. Estava com fome”, disse. Foi só mais tarde, quando um amigo de Davis analisou o vídeo e percebeu que se tratava de um dos 280 chocolates premiados distribuídos pela empresa Cadbury, que ele se tocou do que tinha feito. “Não me sinto mal por ter comido. Quem mais pode dizer que comeu 10 mil euros em 30 segundos?”, disse o britânico. “Dinheiro vem e vai, mas a história de um fracasso épico dura a vida inteira”, acrescentou. Davis está tentando fazer com que empresa de chocolate desembolse parte do prêmio em dinheiro. “A Cadbury deveria me dar pelo menos parte do prêmio em dinheiro como prêmio de consolação”, declarou.