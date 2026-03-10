Homem escapa de míssil iraniano ao caminhar por rua em Israel; veja vídeo

Imagens de câmeras de segurança da prefeitura de Or Yehuda mostram o momento em que o impacto da explosão lança o pedestre ao chão durante ataque do Irã contra o Estado judeu

AFP A gravação também indica que o homem permanece caído no local até receber ajuda de outras pessoas.



Um homem escapou de ser atingido por um míssil iraniano enquanto caminhava por uma rua em Or Yehuda, em Israel, na segunda-feira (9).

Imagens captadas por câmeras de vigilância da prefeitura mostram o momento em que, ao atravessar a rua, ele é lançado ao chão pela força do impacto. A gravação também mostra que o homem permanece caído no local até receber ajuda de outras pessoas.

Não há informações sobre seu estado de saúde ou se outras pessoas também ficaram feridas no bombardeio na cidade.

Israel tem sido alvo de drones e mísseis disparados pelo Irã desde os ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o território iraniano, em 28 de fevereiro, que desencadearam a escalada da guerra no Oriente Médio.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Fim ‘muito em breve’

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda-feira (9) que ela decidirá “o fim da guerra”, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou que o conflito contra o Irã terminará “muito em breve”. “Seremos nós que decidiremos o fim da guerra“, declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado publicado por vários meios de comunicação iranianos.

“A equação e o status futuro da região estão agora nas mãos de nossas forças armadas. As forças americanas não colocarão fim à guerra”, acrescentou o porta-voz.

Nesta segunda-feira (9), o presidente dos Estados Unidos garantiu que a guerra no Irã está “praticamente encerrada”, já que o República Islâmica já não tem “marinha” nem “comunicações” nem “força aérea”. “Seus mísseis se reduziram a alguns disparos dispersos. Seus drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive sua produção”, declarou. “Olhando bem, não lhes resta nada. Não resta nada em sentido militar”, acrescentou.

A guerra no Oriente Médio, iniciada no dia 28 de fevereiro, deixou mais de 1.200 pessoas no Irã, entre elas cerca de 200 mulheres e 200 crianças menores de 12 anos. Além disso, indicou que mais de 10 mil civis ficaram feridos. Os dados são do Ministério da Saúde do Irã.

A agência Hrana, com sede nos Estados Unidos, afirmou que pelo menos 1.708 pessoas haviam morrido, incluindo 1.205 civis, 194 deles crianças, assim como 187 militares e 316 pessoas cujo status não havia sido classificado.

A escalada do conflito também atingiu regiões próximas, que registraram baixas.

Israel: 13 mortos e dezenas de feridos;

Líbano: 486 mortos e 1.313 feridos;

Golfo Pérsico: 23 mortes;

Iraque – 16 mortes

Kuwait – 6 mortos;

Emirados Árabes Unidos – 6 mortos;

Arábia Saudita – 2 mortos civis;

Bahrein – 2 mortes;

Omã – 1;

Catar – 16 feridos e nenhum morto.

Jordânia – 14 feridos e nenhum morto.

*Com informações da AFP